Незаконная свалка отходов под Солнечногорском. Устроившему беспорядок может грозить крупный штраф

Наказание за незаконную свалку отходов не заставит себя ждать. В деревне Хметьево под Солнечногорском начали разыскивать владельца земли, на которой обнаружили навалы строительного мусора. Нарушителю, если это юридическое лицо, грозит штраф до 400 тысяч рублей.

Жалобы на завозы отходов поступили от местных жителей. На обращения отреагировали в Министерстве экологии региона. В деревне оперативно провели рейд, который подтвердил наличие незаконной свалки. Она возникла вблизи Хметьевского полигона, полностью закрытого еще несколько лет назад.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас инспекторы экологического надзора разыскивают владельца земельного участка. В дальнейшем его привлекут к административной ответственности.

«Впервые за десятки лет власти по-настоящему занимаются вопросами экологии: все незаконные свалки в округе закрыты, разработаны дорожные карты по их рекультивации и строительству экологически чистых предприятий по переработке отходов», — сказал глава Солнечногорска Владимир Слепцов.

На сегодняшний день в отношении закрытого Хметьевского полигона осталось провести рекультивацию на пяти гектарах земли. Уже в 2020 году там начнется строительство завода термической обработки.

«А так называемый Генеральский полигон в Поварове мы рекультивируем в течение двух лет. Свалки на этом месте тоже не будет. Идет проектирование», — добавил глава городского округа.

Кроме того, в 2020-м региональные контролеры будут фиксировать нарушения земельного законодательства и незаконные свалки с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья». Там для этого добавлен соответствующий пункт.