Незаконная свалка отходов под Солнечногорском. Устроившему беспорядок может грозить крупный штраф
Жалобы на завозы отходов поступили от местных жителей. На обращения отреагировали в Министерстве экологии региона. В деревне оперативно провели рейд, который подтвердил наличие незаконной свалки. Она возникла вблизи Хметьевского полигона, полностью закрытого еще несколько лет назад.
Сейчас инспекторы экологического надзора разыскивают владельца земельного участка. В дальнейшем его привлекут к административной ответственности.
«Впервые за десятки лет власти по-настоящему занимаются вопросами экологии: все незаконные свалки в округе закрыты, разработаны дорожные карты по их рекультивации и строительству экологически чистых предприятий по переработке отходов», — сказал глава Солнечногорска Владимир Слепцов.
На сегодняшний день в отношении закрытого Хметьевского полигона осталось провести рекультивацию на пяти гектарах земли. Уже в 2020 году там начнется строительство завода термической обработки.
«А так называемый Генеральский полигон в Поварове мы рекультивируем в течение двух лет. Свалки на этом месте тоже не будет. Идет проектирование», — добавил глава городского округа.
Кроме того, в 2020-м региональные контролеры будут фиксировать нарушения земельного законодательства и незаконные свалки с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья». Там для этого добавлен соответствующий пункт.