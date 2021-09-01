Незаконная перевозка строительных отходов в Подмосковье обернется штрафом

Строительный мусор в Подмосковье водители обязаны свозить на специальные комплексы переработки. Всего в регионе их 12, и за год они перерабатывают почти пять тысяч тонн отходов строительства сноса и грунтов. В ближайшее время откроется еще три таких пункта.

Как напомнила председатель Комитета по экологии и природопользованию Московской областной думы Алла Полякова, в конце 2020 года в Подмосковье приняли закон, предусматривающий единые нормы для всех стадий работ со строительным мусором. Кроме того появилась система учета и контроля перевозчиков.

«Перевозка стала подконтрольной и прозрачной. Предприятия, которые образуют такие отходы, обязаны зарегистрироваться в информационной системе „Электронный талон“, оформить каждое транспортное средство, заключить договор с площадками по переработке и легальными перевозчиками. Также использовать систему ГЛОНАСС, чтобы можно было отследить, куда увезли мусор», — рассказала Алла Полякова.

Начиная с 1 сентября перевозящих строительный мусор водителей без регистрации в системе «Электронный талон» начнут штрафовать. Вычислять организаторов свалок будут по камерам.

«Подмосковье идет к организации цивилизованной, экологичной и современной системы обращения со всеми видами отходов: от твердых коммунальных до строительных и медицинских. Наша цель — сортировать, перерабатывать и пускать во вторичный оборот максимальное количество полезных фракций из мусора. Только так можно перейти к экологии замкнутого цикла», — подчеркнула Алла Полякова.

Штрафы за незаконный ввоз в Подмосковье строительных отходов составляют для физических лиц от трех до пяти тысяч рублей и 250 тысяч для юридических лиц. Нарушителей не штрафовали до 1 сентября, чтобы они успели адаптироваться к новым правилам. Пока отделывались предупреждениями. Но начиная с сегодняшнего дня наказывать начнут рублем.