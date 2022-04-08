Новое неврологическое отделение для больных с инсультами появилось в Щелкове
Ремонт лечебного корпуса больницы на Краснознаменской улице завершился в Щелкове. Для больных с инсультами там появилось неврологическое отделение. Раньше его не было.
Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, в корпусе есть отделения кардиологии, неврологии, реанимации, интенсивной терапии и не только.
Работает там и отделение для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения.
Здание полностью отремонтировали, начиная с фасада и заканчивая коммуникациями
Светлана Стригункова.
Она добавила, что внутри установили новую мебель и технику, в том числе лабораторную.
В корпусе уже возобновили прием. Врачи оказывают не только плановую, но и экстренную помощь.
Ранее стало известно, что новое отделение челюстно-лицевой хирургии появилось в больнице Ивантеевки.