Новое неврологическое отделение для больных с инсультами появилось в Щелкове

Ремонт лечебного корпуса больницы на Краснознаменской улице завершился в Щелкове. Для больных с инсультами там появилось неврологическое отделение. Раньше его не было.

Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, в корпусе есть отделения кардиологии, неврологии, реанимации, интенсивной терапии и не только.

Работает там и отделение для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения.

Здание полностью отремонтировали, начиная с фасада и заканчивая коммуникациями Светлана Стригункова.

Она добавила, что внутри установили новую мебель и технику, в том числе лабораторную.

В корпусе уже возобновили прием. Врачи оказывают не только плановую, но и экстренную помощь.

Ранее стало известно, что новое отделение челюстно-лицевой хирургии появилось в больнице Ивантеевки.