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    08 апреля 2022, 14:44

    Новое неврологическое отделение для больных с инсультами появилось в Щелкове

    Анастасия Аброськина

    Ремонт лечебного корпуса больницы на Краснознаменской улице завершился в Щелкове. Для больных с инсультами там появилось неврологическое отделение. Раньше его не было.

    Новое неврологическое отделение для больных с инсультами появилось в Щелкове | Изображение 1

    Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, в корпусе есть отделения кардиологии, неврологии, реанимации, интенсивной терапии и не только.

    Работает там и отделение для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения.

    Новое неврологическое отделение для больных с инсультами появилось в Щелкове | Изображение 2

    Здание полностью отремонтировали, начиная с фасада и заканчивая коммуникациями

    Светлана Стригункова.

    Она добавила, что внутри установили новую мебель и технику, в том числе лабораторную.

    Новое неврологическое отделение для больных с инсультами появилось в Щелкове | Изображение 3

    В корпусе уже возобновили прием. Врачи оказывают не только плановую, но и экстренную помощь.

    Ранее стало известно, что новое отделение челюстно-лицевой хирургии появилось в больнице Ивантеевки.