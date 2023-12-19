Подмосковье 19 декабря 2023, 12:22 Неврологи МОНИКИ вернули чувствительность и подвижность руки пациенту Пресс-служба Минздрава МО

Читать 360tv в

Мужчину 39 лет доставили в МОНИКИ с жалобами на пропавшую чувствительность и подвижность правой руки. Врачи диагностировали болезнь, клинические проявления которой ограничиваются поражением одного периферического нерва.

Рука перестала двигаться утром — чувствительности не было ни в кисти, ни в пальцах. Враги говорят, что такое может произойти из-за неудачной позы во время сна. При неудобном положении тела происходит сдавление нерва. Стоит сразу обратиться к врачу.

Реклама

«Мы назначили пациенту гормональную и антиоксидантную терапию, он также проходил витаминотерапию, физиолечение и занимался лечебной гимнастикой. Потом добавили препараты для улучшения нервно-мышечной проводимости», — рассказала заведующая отделением неврологии МОНИКИ Ольга Фурман.

Лечение помогло восстановить чувствительность и подвижность руки на 50%. Пациента направили на дальнейшую реабилитацию, которая может занимать до трех месяцев.

Проект Московской области «Поликлиника. Перезагрузка» стал самым популярным по направлению «Здравоохранение» в рамках конкурса управленческих диагностик «Смарт Диалог». О важности развития здравоохранения в регионе рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».