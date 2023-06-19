Эксклюзив 19 июня 2023, 13:52 Неврологи МОНИКИ спасли 30-летнего пациента, которого сняли с рейса с инсультом Telegram- канал Минздрава Московской области

Читать 360tv в

Врачи МОНИКИ спасли 30-летнего мужчину, у которого случился инсульт во время полета на самолете. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Изначально пациент попал в Домодедовскую больницу. Там ему диагностировали инсульт и стабилизировали состояние. Однако уже при выписке состояние мужчины ухудшилось. Это произошло из-за расширения зоны инсульта и эпилептического статуса. Его срочно перевели в реанимацию МОНИКИ с чередой припадков, неясным сознанием и спутанной речью. При этом врачи отметили, что объективные причины не указывали на причину состояния. И тогда выяснилось, что инсульт спровоцировал полет.

Реклама

«Во время полетов у людей происходит сгущение крови, так как организм намного активнее чем на земле теряет воду. Наш пациент около суток находился в самолете, но ничего не ел и не пил за это время. Это и стало причиной, вызвавшей инсульт. Пациенту было назначено медикаментозное лечение. Он пролежал у нас в больнице почти месяц, и при выписке к нему уже вернулась речь, он мог стоять около кровати без головокружений», — отметила заведующая неврологическим отделением МОНИКИ Ольга Фурман.

В настоящее время пациент проходит реабилитацию.

Авторы: