Подмосковье 25 апреля 2023, 12:07 Неврологи из НИКИ осмотрели более 65 детей в семейном центре в Сергиевом Посаде

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Бригада неврологов НИКИ детства осмотрела воспитанников семейного центра в Сергиевом Посаде. В учреждении находятся особенные дети с тяжелыми патологиями, болезнями нервной системы и другими заболеваниями.

«Всего врачи осмотрели более 65 детей. Помимо осмотра, детям, которые в этом нуждались, проводилась ботулинотерапия — инъекции ботулинического токсина. Уколы позволяют уменьшить спазм мышцы, а также предотвратить вывихи тазобедренных суставов», — отметила директор НИКИ Нисо Одинаева.

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Специалисты НИКИ детства будут посещать и другие семейные центры Московской области для осмотра маленьких пациентов.

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