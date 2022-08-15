Невролог из Одинцова приобрел квартиру по льготной ипотеке

социальВрач-невролог из Одинцово Мария Исаева смогла купить трехкомнатную квартиру. Такая возможность у нее появилась благодаря программе социальной ипотеки, которая была запущена в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

Женщина перебралась в Московскую область около шести лет назад вместе с супругом и двоими детьми. Все это время семья мечтала, чтобы у них появилась собственная квартира.

«Приобрести свое жилье очень трудно. Необходимо долго откладывать, а когда в семье двое детей, это практически невозможно. Поэтому я считаю, что программа „Социальная ипотека“ — лучшее решение для нас», — рассказала Мария.

Главным критерием для покупки жилья для семьи была близость к школе, в которой учатся оба ребенка, 13-летний Давид и 7-летняя Саша. Квартиру семья купила в строящемся доме, новоселье планируется на 2024 год.

«Мы специально искали вместительную квартиру в новостройке. Для нас важно, чтобы у детей были свои комнаты. Теперь будем понемногу откладывать деньги на ремонт. Время на это еще есть», — рассказывает Виталий.

Собственную квартиру на льготных условиях могут приобрести медики, учителя, воспитатели, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.