«Невероятный случай». Тромб у 15-летнего подростка выявили в Подмосковье

Врачи Видновской больницы диагностировали тромб у 15-летнего подростка. На обследование сосудов юношу отправил невролог после однократной жалобы на потерю сознания.

Школьнику провели обследование сосудов шеи и обнаружили в крупном сосуде закрепленный только с одной стороны тромб, рассказала врач УЗИ Полина Лаврова. Такое состояние могло бы закончиться летальным исходом.

«Это невероятный случай, потому что в таком возрасте тромбов у пациентов не бывает. Выявленный подвижный тромб больших размеров располагался в крупном сосуде шеи и свидетельствовал о риске тромбоэмболии легочной артерии», — объяснила Лаврова.

Специалисты наблюдают молодого человека, сейчас он получает терапию кроворазжижающими препаратами. По мнению врачей, тромб мог стать последствием ковида, которым мальчик переболел в тяжелой форме двумя месяцами ранее.

Полина Лаврова отметила, что этот случай доказывает важность профосмотров и диспансеризаций, которые особенно важно проходить после перенесенной коронавирусной инфекции.