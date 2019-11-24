«Невероятный подарок!» Сотрудники МВД поздравили рожениц Балашихи цветами и музыкой

Рожениц Московского областного перинатального центра в Балашихе с Днем матери приехали поздравить полицейские. Сотрудники в форме появились в окнах мам, вручили букеты и исполнили колыбельную.

Источник фото: мвд.рф

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Поздравить рожениц перинатального центра в Балашихе решили полицейские. Они появились в окнах третьего этажа с букетами в руках и музыкой. Марина Палазникова стала мамой в третий раз. Такого сюрприза после родов она не ожидала.

«Кто же мог подумать, что такое свершится со мной? Когда ценят такое великое действие, которое совершает женщина — это стоит дорогого, мужчины сделали невероятный подарок, который принес большое количество эмоций в этот день», — сказала Марина.

Музыканты оркестра московской полиции исполнили колыбельную в авторской аранжировке без дирижера. Чтобы воплотить задуманное, они репетировали почти две недели.

Источник фото: мвд.рф

Поздравить женщин с Днем матери предложили в Министерстве внутренних дел, идею поддержали в Московском областном перинатальном центре. Медики говорят, что положительные эмоции благоприятно скажутся на здоровье рожениц и их малышей. После сюрприза в палате, музыканты устроили концерт для всех в фойе. Там оркестр выступил большим составом.

«Я думаю, что они запомнят этот момент на всю свою жизнь и буду рассказывать своим детям, которые потом подрастут, будут показывать фотографии и говорить: «вот когда ты родился, присутствовал оркестр московской полиции. Как это здорово и как это замечательно», — отметил Игорь Канурин, главный дирижер оркестра полиции культурного центра Главного управления МВД России по Москве.

Источник фото: мвд.рф

Каждый год в Московском областном перинатальном центре мамами становятся около пяти тысяч женщин. Рожать в Балашиху приезжают не только из соседних регионов, но и из других стран.

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«У нас одно из самых больших отделений детской реанимации, самые лучшие результаты по выхаживанию, лечению детей и, конечно, это все благодаря слаженной работе коллектива, которым я очень горжусь», — подчеркнула главный врач ГБУЗ МО «МОПЦ» Ольга Серова.

В этом году балашихинский перинатальный центр был признан лучшим в России. А теперь для его пациенток он еще и лучший в поздравлениях.