Невероятные химические приключения в Дубне. Фестиваль «NAUKA 0+» посетили полторы тысячи человек
Университет «Дубна» уже второй год подряд становится площадкой для масштабного экспериментариума и лектория — фестиваля «Наука 0+». Организаторы — сотрудники ОИЯИ и университета. Вместе они создали атмосферу невероятного химического приключения.
«Мы рады всем, здесь каждый найдет то, что интересно, что его вдохновляет. В принципе фестиваль — это вдохновение, он для этого создан. Тема фестиваля посвящена юбилею периодической таблицы химических элементов. У нас она называется — «105-й элемент», — рассказала организатор фестиваля Татьяна Садырова.
На мастер-классах школьники знакомились с супергероями периодической таблицы химических элементов. Но супергерои — это и ученые, которые сделали этот день. Владислав Шаров, сотрудник лаборатории ядерных проблем, где участвует в международных проектах, ловил невидимую частицу нейтрино.
На фестивале он демонстрировал детям закон левитации — или явление сверхпроводимости. Конечно, главным «супергероем» стал «Дубний». 105-й элемент был впервые синтезирован в Дубне, на ускорителе в ОИЯИ.
В программе фестиваля были мастер-классы, лекции, научные шоу, работали интерактивные зоны.
За 6 часов фестиваль посетили полторы тысячи человек.