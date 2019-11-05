  • Невероятные химические приключения в Дубне. Фестиваль «NAUKA 0+» посетили полторы тысячи человек

    05 ноября 2019, 15:21

    Анастасия Максимовских, Оксана Егоркина

    Школьники познакомились с «супергероями» периодической таблицы химических элементов — такую возможность им предоставили сотрудники университета «Дубна» и Объединенного института ядерных исследований. Они организовали площадку «105-й ЭЛЕМЕНТ» в рамках всероссийского фестиваля «NAUKA 0+».
    Невероятные химические приключения в Дубне. Фестиваль «NAUKA 0+» посетили полторы тысячи человек | Изображение 1

    Университет «Дубна» уже второй год подряд становится площадкой для масштабного экспериментариума и лектория — фестиваля «Наука 0+». Организаторы — сотрудники ОИЯИ и университета. Вместе они создали атмосферу невероятного химического приключения.

    Невероятные химические приключения в Дубне. Фестиваль «NAUKA 0+» посетили полторы тысячи человек | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»
    Невероятные химические приключения в Дубне. Фестиваль «NAUKA 0+» посетили полторы тысячи человек | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    «Мы рады всем, здесь каждый найдет то, что интересно, что его вдохновляет. В принципе фестиваль — это вдохновение, он для этого создан. Тема фестиваля посвящена юбилею периодической таблицы химических элементов. У нас она называется — «105-й элемент», — рассказала организатор фестиваля Татьяна Садырова.

    Невероятные химические приключения в Дубне. Фестиваль «NAUKA 0+» посетили полторы тысячи человек | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    На мастер-классах школьники знакомились с супергероями периодической таблицы химических элементов. Но супергерои — это и ученые, которые сделали этот день. Владислав Шаров, сотрудник лаборатории ядерных проблем, где участвует в международных проектах, ловил невидимую частицу нейтрино.

    Невероятные химические приключения в Дубне. Фестиваль «NAUKA 0+» посетили полторы тысячи человек | Изображение 5
    Источник фото: телеканал «360»

    На фестивале он демонстрировал детям закон левитации — или явление сверхпроводимости. Конечно, главным «супергероем» стал «Дубний». 105-й элемент был впервые синтезирован в Дубне, на ускорителе в ОИЯИ.

    Невероятные химические приключения в Дубне. Фестиваль «NAUKA 0+» посетили полторы тысячи человек | Изображение 6
    Источник фото: телеканал «360»

    В программе фестиваля были мастер-классы, лекции, научные шоу, работали интерактивные зоны.

    Невероятные химические приключения в Дубне. Фестиваль «NAUKA 0+» посетили полторы тысячи человек | Изображение 7
    Источник фото: телеканал «360»

    За 6 часов фестиваль посетили полторы тысячи человек.