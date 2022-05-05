Истории российского и украинского народов тесно переплетены. Оттого события на Украине стали еще более трагичными. Об этом в эфире радио Sputnik заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона подчеркнул, что в его семье воевали дед и прадед. Обоих удостоили наград. Один был разведчиком, другой — артиллеристом.

«Все очень переплетено — все наши народы. Лишний раз вспоминая, понимаешь, насколько сейчас трагично то, что произошло на Украине», — сказал Андрей Воробьев.

Мне кажется, нет семьи, в которой не было бы подобных примеров. Здесь нам все понятно, как никому Андрей Воробьев губернатор Московской области.

О подвигах родных, добавил губернатор Московской области, он старается рассказывать — особенно в канун Дня Победы. Но подробностей о воинских днях предков немного.

«Они были очень скупы на рассказ. <…> Один был очень тяжело ранен миной в районе печени. Другой прошел всю войну, вернулся, но, к сожалению долго не прожил после этих испытаний», — пояснил Воробьев.