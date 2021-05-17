Несырьевой экспорт Подмосковья вырос почти на 12% за три месяца

Экспорт несырьевых неэнергетических товаров вырос в Подмосковье на 11,7% за три месяца. С января по март он составил 1,73 миллиарда долларов, а лидерами поставок оказались техника, компьютеры, пластмасса, изделия из нее и электрические устройства.

Как рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, доля Подмосковья в российском экспорте — 1,88%, а несырьевых товаров — 96,95%.

Несмотря на сложности, экспорт несырьевой неэнергетической продукции из Московской области уже в первом квартале дал рост Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что компании Подмосковья, ориентированные на экспорт, получают особую помощь в Мининвесте региона и Фонде поддержки внешнеэкономической деятельности, а это позволяет эффективнее выходить на внешние рынки.

«Мы ожидаем сохранения положительной динамики экспорта в этом году», — отметила Зиновьева.

Ключевыми рынками для Подмосковья в первом квартале этого года стали Казахстан, Белоруссия и Китай. На них пришлось 52% от всех поставок региона.