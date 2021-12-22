Несырьевой экспорт Подмосковья достиг рекорда с 2013 года

Подмосковный экспорт техники, продуктов и лекарств достиг максимальных отметок с 2013 года. Вместе с тем он вырос на 35% по сравнению с прошлым годом. Это отметила министр инвестиций региона Екатерина Зиновьева.

Речь идет о несырьевом неэнергетическом экспорте. По нему, согласно данным от Российского экспортного центра, регион бьет рекорды.

При сохранении нынешних темпов роста по итогам года область покажет максимальный годовой объем несырьевого неэнергетического экспорта Екатерина Зиновьева.

Она уточнила, что объем экспорта может превысить отметку в восемь миллиардов долларов.

Основу несырьевого неэнергетического экспорта составляют техника, компьютеры, оптика, медицинские приборы, а также продукция пищевой и фармацевтической промышленности.

Основные экспортные рынки Московской области: Казахстан, Белоруссия и Китай. Общая география охватывает более 140 стран.