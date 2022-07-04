Нестационарной торговле в Подмосковье дали новый толчок для развития

Московская область переводит в «цифру» максимальное количество услуг как для жителей, так и для бизнеса. Об изменениях в сфере нестационарной торговли рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее указывал на то, что в экономике региона большую долю составляет малый и средний бизнес, поэтому этому сегменту нужно уделять внимание и поддержку, отзываться на запросы предпринимателей. В том числе и относительно документооборота.

«Сейчас заявления [для нестационарной торговли] подаются только в электронном виде через портал госуслуг. Можно онлайн подать заявление на получение места под передвижные объекты нестационарной торговли», — сообщил Мурашов на заседании правительства региона.

Он обратил внимание, что срок рассмотрения заявлений сократился с 70 до семи дней, то есть в 10 раз, что крайне важно для этого направления, учитывая, что это сезонная торговля. В договорах появилась электронно-цифровая подпись. Раньше этот документ подписывал сотрудник администрации в бумажном виде.

«У нас сейчас автоматически после подписания договора направляется уведомление в Роспотребнадзор о том, что в конкретном месте человек начинает оказывать услуги общепита, и в „Мособлэнерго“ о подключении к электричеству», — добавил министр.

Получить услугу могут работники малого и среднего бизнеса, у которых отсутствуют задолженности по налогам и сборам. Одному заявителю могут предоставить до пяти мест в одном городском округе. По словам Мурашова, это было сделано, чтобы один заявитель не мог получить огромное количество мест и охватить всю территорию Подмосковья, не дав развиться конкуренции.

«Перерыв в использовании объекта (например, фургончика с мороженым — прим. ред.) должен быть не более 15 дней. То есть если 15 дней подряд объект не используется, мы считаем, что цель договора не выполнена. И договор автоматически расторгается», — заключил он.