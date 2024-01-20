20 января 2024, 14:48
Не соответствующие требованиям безопасности киоски демонтировали в Реутове
Киоски, которые не соответствовали архитектурному облику города, демонтировали на улице Г. И. Котовского в Реутове. Владельцы точек добровольно провели работы по сносу объектов.
Всего на территории городского округа выявлено 70 объектов, которые не соответствуют требованиям безопасности и закона, шесть из которых находятся вдоль вылетных магистралей.
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Сотрудники администраций муниципалитетов Московской области продолжают проводить встречи с предпринимателями, в ходе которых им предлагают альтернативные места для торговли. Кроме того, рассматриваются вопросы узаконивания предпринимательской деятельности и изменения фасадов, чтобы привести объекты в соответствие с требованиями.
С начала октября 2023 года Минсельхоз Подмосковья по поручению губернатора Андрея Воробьева работает над приведением объектов потребительского рынка и услуг в соответствие с требованиями. Особое внимание уделяется объектам, расположенным вдоль вылетных магистралей.
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Торговля
Реутов
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