Нескучная старость. Центральный клуб программы «Активное долголетие» открыли в Балашихе

В Балашихе в рамках губернаторского проекта открыли клуб «Активное долголетие». В нем люди пожилого возраста смогут легко выбрать занятие по душе: будто то скандинавская ходьба, йога, танцы, уроки иностранного языка и многое другое. Все занятия бесплатные.

Трудно поверить, но Евгений Нестеров пришел только на четвертый урок английского. 72-летний житель Балашихи раньше работал инженером, получил звание ветерана труда. А на пенсии обнаружил, что он полиглот. Для начала выучил французский. Теперь Евгений Петрович занимается английским по программе «Активное долголетие». У учеников разный уровень и темп, но общение помогает делиться опытом друг с другом. Преподаватель — тоже пенсионер. Говорит, что ее ровесники на уроках выкладываются на все 100. Работа с ними — профессиональный вызов.

«Это насколько трудно, настолько и интересно. Опыт работы с возрастными людьми — этого еще никто не делал. И, в общем-то, я была пионером в этом движении. Я вижу их глаза, я вижу их стремление. И я понимаю, что я востребована. Это много», — сказала Татьяна Кихаева, преподаватель английского языка.

Бодростью и оптимизмом заряжает ровесниц 70-летняя Ксения Георгиади. Заслуженная артистка России открывает в Балашихе клуб «Активное долголетие». В просторном библио-холле можно выбрать занятие по душе. Например, создать пейзаж. Если понравится мастер-класс — добро пожаловать в студию акварели.

«Не сложно, легко. Потому что все-таки что-то рисуешь. Поэтому легко получается, но как-то по-новому. Не так, как рисовали», — сказала Эльмира Галиуллина, житель Балашихи.

Программа «Активное долголетие» действует в Подмосковье с октября прошлого года. К ней в одной только Балашихе подключились больше 5 тысячи человек. А по всей области — в восемь раз больше. Пенсионеры занимаются плаванием, йогой, скандинавской ходьбой, рисуют, поют и танцуют. Ездят в туристические поездки.

«Задействованы различные площадки: площадки управления культуры, спорта и социального обслуживания. Вот недавно у нас открылись две площадки по английскому языку — это частная школа английского языка, по пятнадцать человек каждая группа, один раз в неделю занимаются английским языком», — сказала Наталья Кармановская, заместитель отделом Управления соцзащиты населения г. о. Балашиха.

Все занятия в рамках проекта — бесплатные. Записать на них кого-то из старших можно на сайте dolgoletie.mosreg.ru. Там же опубликованы адреса площадок и расписания. Город к наплыву активных долгожителей готов: к концу года число участников программы должно вырасти в два раза.

Выступая с обращением к жителям Подмосковья, губернатор Андрей Воробьев отметил, что программа «Активное долголетие» должна быть реализована в каждом муниципалитете.