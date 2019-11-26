Новые полосы избавили от пробок. Несколько участков дорог расширили в Коломенском г. о.

Несколько участков дорог в Коломенском городском округе расширили, добавив дополнительные полосы. Это позволило сделать передвижение автомобилистов и пешеходов и безопаснее, и удобнее, и быстрее. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик подчеркнул, что после завершения работ по устройству дополнительных полос пропускная способность перекрестка М5 «Урал» увеличилась в два раза.

«Более 15 тысяч жителей городского округа заметят значительное сокращение времени в пути на данном участке», — сказал Алексей Гержик.

Дополнительную полосу построила подрядная организация ООО «Ресурс» по заказу «Мосавтодора» в рамках проекта «Быстрые решения». По словам представителя подрядчика Максима Банакова, проезжая часть стала шире на 3,5 метра. На дополнительной полосе появилось двухслойное асфальтовое покрытие толщиной 12 см. За счет расширения значительно увеличилась пропускная способность перекрестка.

Предложение расширить проезжую часть перекрестка внесли сами жители: это место в час пик на онлайн-картах всегда обозначалось красным, а то и багровым цветом. Теперь практически всегда эта трасса горит зеленым.

Для жителя поселка Сергиевский Максима Чиркова поворот с улицы Октябрьской революции на Пароходную и дальше через Митяевский мост является единственным ближайшим способом доехать из поселка до города.

«Я теперь не думаю о том, в какое время лучше ехать домой. Раньше, по возможности, выбирал время не в час пик, чтобы не стоять в пробке. Кстати, сделали полосу достаточно быстро, не затягивали по времени. Очень хорошее дело сделали!» — одобрил Максим Чирков.

Источник фото: администрация Коломенского городского округа

Также на пяти дорогах Коломенского округа (в районе Политехнического института, трамвайной остановки «Художественная школа» на проспекте Кирова, в Колычеве на выезде с улицы Весенней на Астахова, на Озерском шоссе — в районе поселка Первомайского и между Биорками и Первомайским) установили сигнальные столбы — делиниаторы. В первых двух случаях столбы стоят у пешеходных переходов, в трех других — на поворотах.

Заместитель начальника отдела ремонта и содержания автомобильных дорог РУАД № 5 Тимур Бикмаев пояснил, что делиниаторы призваны привлечь внимание водителей и пешеходов, еще больше сконцентрировать их на дороге, и тем самым повысить безопасность дорожного движения на пешеходных переходах и на поворотах, минимизировать возможность выезда на встречную полосу.

Столбы изготовлены из полиуретана. Теоретически даже при наезде на них серьезного ущерба автомобилю нанесено не будет. В районе пешеходных переходов установлено по 50 столбов — 25 до и 25 после переходов. На поворотах делиниаторы установили в зависимости от их протяженности.

Источник фото: администрация Коломенского городского округа

Еще один аварийный участок стал полностью безопасным: на пешеходном переходе в микрорайоне Щурово, напротив комплекса «Стройлэнд», где в начале сентября под колесами автомобиля погибла жительница Коломны, заработал светофор с кнопкой для пешеходов. Он стал завершающим этапом в реализации целого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения на данном участке автомобильной дороги.

В августе этого года в Щурове появились камеры фотовидеофиксации и знаки с ограничением скоростного режима до 40 км/ч. В сентябре переход оборудовали искусственными неровностями и перильными ограждениями, чтобы предотвратить выход пешеходов на проезжую часть в неположенном месте.

«В последнее время здесь открылись торговые комплексы, рынок стройматериалов. Многие на автобусе приезжают, и людям надо дорогу туда-обратно перейти. А автомобильный поток очень серьезный, и хорошо, что пешеходы могут нажать кнопку и спокойно пойти на зеленый свет», — высказал свое мнение коломенец Алексей Коваленко.

Ремонт дорог в Коломненском округе

Всего в этом году транспортную ситуацию улучшили на 26 перекрестках в 12 муниципалитетах области. Все перекрестки, включенные в программу, были выбраны по результатам обследований и предложений жителей региона.

Проект «Быстрые решения» реализуется на дорогах Подмосковья с 2018 года. В прошлом году мероприятия провели на 80 перекрестках: дополнительные полосы движения были организованы на 42 участках, на 12 участках устроили дополнительные обгонные полосы и на 26 дорогах появились удобные повороты.