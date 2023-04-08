Подмосковье 08 апреля 2023, 17:20 Несколько тысяч жителей поучаствовали в общегородском субботнике в Химках

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В Химках состоялся первый общегородской субботник «Начни с себя». В нем поучаствовали несколько тысяч местных жителей.

К уборке города присоединились предприниматели, сотрудники химкинских компаний, представители администрации, активисты и волонтеры.

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«Сегодня тысячи жителей во всем округе приняли участие в уборке территорий своих предприятий и офисов. Также наши коммунальные службы продолжают расчищать от мусора и старой листвы парки, улицы и дворы», — отметил глава Химок Дмитрий Волошин.

Врачи и молодогвардейцы убрали территорию Химкинской областной больницы. Активистам выдали необходимый инвентарь. За несколько часов участники субботника собрали 56 мешков мусора и листвы. В субботнике поучаствовали главврач медучреждения Владислав Мирзонов и глава Совета депутатов Сергей Малиновский. Они высадили акации.

На субботник вышли почти 500 жителей поселения Луневское. Они привели в порядок газоны, убрали опавшую листву и мусор, скопившийся за зиму. Они очистили более 30 тысяч квадратных метров территорий.

С 1 апреля в Химках помыли более 100 тысяч квадратных метров дорог, 30 памятников, 100 уличных фонарей, осмотрели перед летним сезоном 10 фонтанов, обрезали 90 деревьев, отремонтировали и покрасили 1,6 тысячи метров ограждений и 60 детских площадок.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал задействовать все ресурсы для весенней уборки дорог и дворов.

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