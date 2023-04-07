Подмосковье 07 апреля 2023, 14:57 Несколько тысяч куличей испекут к Пасхе в Николо-Угрешском монастыре Источник фото: Николо-Угрешский монастырь

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Подготовку к Пасхе начали в Николо-Угрешском монастыре в Дзержинском. Здесь уже выпекают куличи по традиционной рецептуре из натуральных ингредиентов.

«На производство уже поступили заказы от храмов Москвы и Подмосковья. Основную часть выпечки сделают непосредственно к празднику, ее будут продавать в монастыре», — отметил зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

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Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в Подмосковье. Сейчас там много пасхальных мероприятий. Афиша обновляется ежедневно.