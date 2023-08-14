Подмосковье 14 августа 2023, 17:02 Несколько случаев укусов гадюк зафиксировали в Подмосковье letsgophotos.ru

Читать 360tv в

В Подмосковье зафиксировали несколько случаев укусов людей гадюками. Такое поведение рептилий связывают с неосторожным обращением и скорой осенней миграцией змей в укрытия, рассказал председатель Комлесхоза Московской области Олег Баженов.

«В этот период пресмыкающиеся ползут с полей в леса и начинают искать места для зимовки: норы грызунов, старые большие пни и валежные деревья» — добавил он.

Реклама

Также в ведомстве отметили, что в регионе гадюки занесены в Красную книгу, убивать их незаконно. Просто так эти змеи на людей не нападают, при встрече с ними необходимо аккуратно пройти мимо, а во время прогулок по лесу нужно создавать шум по земле для отпугивания рептилий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».