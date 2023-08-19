Подмосковье 19 августа 2023, 03:30 Несколько случаев проникновения летучих мышей в квартиры зафиксировали в Подмосковье © AlRenard/Shutterstock/FOTODOM

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Жители Подмосковья стали замечать в квартирах летучих мышей. Крылатое существо напугало женщину в Орехово-Зуеве, аналогичный случай произошел и в Солнечногорске.

«В норме летучая мышь может обитать не только в пещерах. Она встречается также и в лесах, в том числе на обширных полянах. Нередки и случаи, когда летучие мыши проникают в жилища. Непосредственные наблюдения показывают, что чаще это происходит с июля по декабрь», — отметил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

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По словам экспертов, летучие мыши не стремятся осознанно залететь в жилой дом. В большинстве случаев они оказываются в помещении случайно, для них такие инциденты вызывают не меньший стресс, чем для заметивших животное.

Отпугнуть зверей поможет аптечная ромашка, багульник, перечная мята, а также громкие звуки и яркий свет. Если контакта с существом избежать не удалось, необходимо поместить летучую мышь в коробку и отпустить ее в темное время суток.

Также в Комлесхозе добавили, что многие особи этих животных занесены в Красную книгу. За их убийство могут оштрафовать на сумму от 2,5 тысячи до миллиона рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что к осени в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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