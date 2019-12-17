Покрышки, бумага, стекло — все в одном месте. В Подмосковье установили и открыли первый «Мегабак». Находится он в Рошале. Это место, куда можно привезти бытовые отходы любого вида и даже размера. От кухонной мебели до дачных веток. Корреспондент «360» разобрался, в чем еще заключается польза этого новшества в сфере утилизации отходов.

Каждый контейнер имеет свою маркировку. А если что-то непонятно, на помощь всегда придет дежурный сотрудник. Объемы для сдачи не установлены: кто-то несет пакет, другие — пригоняют целую фуру. «Мегабак», в свою очередь, гарантирует — на переработку отправится все.

Источник фото: телеканал «360»

«„Мегабак“ — это уникальный проект, позволяющий экономить ваше время. Больше не надо ездить по разным точкам и сдавать текстиль в одно место, мебель — в другое, шины — в третье. На этих станциях сортировки можно сдать все в одном месте, но в разные баки, и быть спокойным, что свой вклад в чистую экологию вы сделали. А дальше сотрудники „Мегабака“ отправляют этот отсортированный вами мусор на переработку», — рассказал депутат Госдумы РФ от Московской области Сергей Пахомов.

Источник фото: телеканал «360»

Если смотреть по контейнерам, то пока охотнее всего сдают автомобильные покрышки. Кстати, интерес горожан к «Мегабаку», возможно, будут чем-то подогревать.

«Как общественный контроль, мы ходатайствуем, чтобы пункты приема были платными. Чтобы люди могли получать за это деньги или какие-то бонусы», — сообщила председатель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами Лилия Белова.

«Мегабак» — это еще и пункт взаимопомощи. Вашу одежду и обувь обязательно передадут в нужные руки.

Источник фото: телеканал «360»

«Перед Новым годом разбираешь вещи, и ненужные выкинуть жалко. А мы узнали о комнате добра и решили привезти сюда. Может, действительно это кому-то пригодится», — сказала местная жительница Ирина Простомолотова.

Что же получится из этих отходов? В Подмосковье вариантов много. Различной переработкой занимаются уже более 20 предприятий. И эта цифра только растет.

«Эти вещи, что очень важно, не попадают на полигон, на захоронение. Они напрямую идут для специализированных организаций на переработку, и получается вторичное сырье, из которого в дальнейшем производят, например, целлюлозу. То есть, таким образом мы имеем вторичное сырье, которое очень востребовано в производстве вторичных продуктов. И, что важно, уже на сегодняшний день мы имеем уменьшение захоронений порядка миллиона тонн отходов», — рассказал исполняющий обязанности министра ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Источник фото: телеканал «360»

Вслед за Рошалем на «Мегабаки» перейдут Чехов, Дмитров, а со временем и все Подмосковье. Сейчас на вторичную переработку идет около 20% твердых отходов. Благодаря «Мегабакам» эта цифра должна вырасти вдвое.