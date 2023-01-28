Подмосковье 28 января 2023, 14:53 Несколько подъездов во Фрязине капитально отремонтируют летом 2023 года

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Глава Фрязина Дмитрий Воробьев обсудил с жителями округа актуальные проблемы. Многие пожаловались на плачевное состояние подъездов. Воробьев пообещал проследить за ремонтом двух парадных, которые запланированы на лето этого года.

«Ремонт будет выполнен по всем направлениям: заменены полы, стены и потолки, слаботочные системы будут убраны в кабель-канал, оконные блоки отремонтированы», — заявил Дмитрий Воробьев.

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Капитальный ремонт подъездов проведут по губернаторской программе «Мой подъезд».

Также у жителей возникали вопросы по поводу приведения в порядок дворов и детских площадок. Воробьев заявил, что летом в округе очистят тротуары вдоль игровых зон, восстановят качели, карусели. Ранее их убрали из-за ремонта инженерных коммуникаций.

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