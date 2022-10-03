Несколько педагогов прошли в финал муниципального конкурса в Балашихе | 360°

Подмосковье 03 октября 2022, 20:20 Поделиться Telegram

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Viber Несколько педагогов прошли в финал муниципального конкурса в Балашихе

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Второй и третий этап муниципального конкурса молодых специалистов «Педагогический дебют» прошел в школе № 5 в Балашихе. В этом году в нем приняли участие 33 учителя из общеобразовательных организаций города. В финале конкурса оказались семь педагогов.

«Конкурс „Педагогический дебют — 2022“ в этом году собрал рекордное число молодых педагогов с опытом работы от одного до трех лет. В первом туре соревновались 33 человека. Наибольшее число из них — это учителя начальной школы. На втором этапе участники презентовали тему „У меня это лучше получается“, а в третьем они должны были своими выступлениями увлечь весь зал. Победитель финального этапа представит Балашиху на областном этапе конкурса», — рассказала руководитель учебно-методического центра Балашихи Татьяна Рожкова.

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В числе членов жюри конкурса — самые лучшие преподаватели из Балашихи, которые ранее и сами не один раз участвовали в различных соревнованиях, как на муниципальном, так и на региональном уровнях.

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Одна из участник конкурса, Мария Саутина, рассказала, что заниматься с детьми ее вдохновила ее первая учительница.

«Она живет в Южно-Сахалинске, мы с ней до сих пор общаемся, и она рада, что я стала преподавать. Сейчас я учусь в Московском педагогическом государственном университете на кафедре психологии и педагогики. Живу в Электроуглях, езжу в Купавну на работу. Нынешние ученики начальных классов очень самостоятельные, всегда хотят действовать, чтобы их слово было услышано и замечено. Они своеобразные и отличаются от того, что было у меня в детстве. Ребята быстро поглощают информацию, ее надо поставлять быстро и дозировано», — рассказала участница конкурса Мария Саутина.

История конкурса началась еще в 2006 году. Сначала он проводился в Анапе, тогда в нем принимали участие только 14 молодых учителей из 12 регионов страны. В итоге к этим соревнованиям проявили большой интерес, им заинтересовались органы управления образованием. Таким образом, конкурс получил всероссийский статус.

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