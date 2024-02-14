Подмосковье 14 февраля 2024, 17:49 Несколько парков в Мытищах благоустроят в 2024 году пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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В рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» в 2024 году запланированы работы по благоустройству в парках городского округа Мытищи. К концу июня 2024 года будет завершено обновление парка Ветеранов.

Ранее в парке Ветеранов заменили плитку, опоры освещения и инженерные коммуникации. Теперь планируется замена лавочек и урн, установка новых детских и спортивных площадок, создание велодорожки, газонного ограждения, установка камер видеонаблюдения с подключением к системе «Безопасный регион». Отдельное внимание займет реставрация памятника Н. М. Распоповой и установка мемориальных досок с именами мытищинцев, погибших во Второй мировой войне.

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Также начинается проектирование благоустройства парков «Яуза» и «Мытищинский лесопарк», а также третьей завершающей очереди парка «Центральный». Работы по благоустройству начнутся в 2025 году после согласования с общественным советом парков.

Концепция обновления парка «Яуза» предусматривает расширение территории с амфитеатром на склоне. Третья очередь реконструкции Центрального парка затронет участок от Центральной аллеи до улицы Колпакова и левый берег реки Яуза с Ротондой, где будет создана прогулочная зона вдоль реки, новое освещение, камеры видеонаблюдения и обновлено спортивное ядро.

Запланировано проектирование Мытищинского лесопарка площадью 120 гектаров. На его территории будут созданы новая въездная группа, зоны для занятий спортом, детские игровые площадки, кафе, вело- и пешеходные маршруты, а также пешеходно-тропиночная сеть до «ЖК Императорские Мытищи», реконструированные пешеходные переходы через железнодорожные пути и обустроенные парковки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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