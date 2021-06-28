Несколько округов Подмосковья остались без электричества. Проблему вскоре решат

После грозы в некоторых городских округах Подмосковья отключили электричество. Министр энергетики Московской области Александр Самарин заявил, что проблему должны решить до 15:00.

По его словам, 28 июня отключение электричества произошло из-за проливного дождя, сильного ветра и грозы в Сергиево-Посадском, Коломенском, Истринском, Раменском, Воскресенском, Зарайском, Богородинском городских округах, а также в Балашихе, Щелкове, Домодедове и Лыткарине.

«На данную минуту практически везде электроснабжение возобновлено, в остальных проводятся восстановительные работы», — привела слова министра его пресс-служба.

Самарин напомнил, что в Московской области в электросетевых компаниях продолжает действовать режим повышенной готовности. Его ввели 16 июня из-за жары.

Сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что на этой неделе пройдут дожди и температура воздуха снизится. Днем будет около +25 градусов, ночью — примерно +15…+17. Дожди будут кратковременными, но с грозами. В регионе в понедельник может выпасть до 70% осадков.