Несколько машин с мусором поймали на незаконной свалке в Дмитровском округе с помощью фотоловушек

Полиция и экологи поймали машины с мусором, которые пытались вывезти отходы на незарегистрированную свалку в Дмитровском округе. Рейды по фотоловушкам проходили в ночь на 8 ноября.

«Пресечена незаконная деятельность по транспортированию отходов в отсутствие разрешительной документации, а также пресечено планируемое размещение отходов», — рассказали в пресс-службе Министерство экологии и природопользования Московской области.

В рейде участвовали экологи и полицейские. Они поймали пять машин, которые собирались выгрузить мусор в поселке Останкино Дмитровского городского округа Подмосковья. Сейчас грузовики находятся на штрафстоянке. Полиция составила протоколы об административных нарушениях — в том числе и за сопротивление сотрудникам правоохранительным органов.

Материалы дела отправят в Министерство экологии региона, где определят административное наказание для водителей.

6 ноября в Подмосковье поймали нарушителя, который также устраивал несанкционированные свалки. Его удалось обнаружить с помощью камеры фотофиксации, установить которые поручил Андрей Воробьев. Это первый случай, когда нарушитель попался при помощи фотоловушки. Мужчина сбросил строительный мусор на дорогу рядом с деревней Назимихой Щелковского городского округа.