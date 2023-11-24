Подмосковье 24 ноября 2023, 23:09 Несколько лыжных трасс и 7 катков отроют в Лобне в декабре Unsplash

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Семь катков с естественным льдом и три лыжные трассы откроют в городском округе Лобня в декабре. Они будут радовать местных жителей и гостей региона на протяжении всего зимнего периода.

Ледовые площадки будут расположены на Краснополянской улице, дом № 31А, на улице Катюшки около дома № 56, на улице Ленина неподалеку от дома № 65, в ТРЦ «Поворот», на стадионе «Москвич» и в парке «Река Времени». Взять инвентарь напрокат можно будет на катках у «Поворота» и в «Реке времени».

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Лыжные трассы оборудуют на стадионе «Труд», на территории школы № 3, а также в лесопарковой зоне от микрорайона Южный до микрорайона Катюшки. Здесь же можно будет взять напрокат инвентарь.

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