Госжилинспекция проконтролировала отключение газа в четырех квартирах в поселке Тучково Рузского округа. Их собственники отказались заключать договоры на техобслуживание оборудования. Топливо вернут, когда хозяева оформят необходимые документы.

Газа лишились квартиры в доме 18 по улице Восточной. Службы предупреждали хозяев несколько раз, однако те договора так и не оформили — ссылались на незнание или недавнюю покупку квартиры.

Госжилинспекция напомнила: отсутствие техобслуживания ставит под опасность весь дом, поэтому это — основание для приостановки подачи газа. После отключения профильная организация ждет хозяев, чтобы поставить в вопросе точку и вернуть газоснабжение. Встреча с ними назначена на 12 июля: с ними проведут беседу, оформят документы, а после проведения техобслуживания вернут подачу голубого топлива.

Глава Госжилинспекции Ольга Федина отметила, что такое несерьезное отношение может закончиться печально, поэтому не стоит препятствовать работе газовых служб.

Просто позвольте специалистам сделать свою работу и обеспечить вашу безопасность Ольга Федина.

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