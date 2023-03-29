Подмосковье 29 марта 2023, 13:53 Несколько корпусов второй очереди ЖК «Дивное» достроили в Ленинском округе Застройщик «Сити21»

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Разрешение на ввод в эксплуатацию двух корпусов ЖК «Дивное» в Ленинском округе выдало Минжжилполитики Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Разрешения на ввод в эксплуатацию выдали получили корпус № 3 на 240 квартир и корпус № 4 на 58 квартир. Застройщиком ЖК «Дивное» является «Сити — XXI век».

Всего в составе жилого комплекса — 16 монолитных домов средней высотности от четырех до восьми этажей. В миниполисе запроектировано 2135 квартир, рассчитанных на проживание более четырех тысяч человек.

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