Подмосковье 13 февраля 2023, 23:21 Несколько команд из Фрязина выступят на региональном этапе соревнований по робототехнике

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На международных образовательных STEAM-соревнованиях по робототехнике городской округ Фрязино представят три команды. В средней школьной категории «Лига решений» (10-16 лет) примут участие две команды из центра молодежного творчества «Ноосфера», еще одна команда будет соревноваться в младшей школьной категории (6-9 лет).

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Одна из команд, участвующих в средней школьной категории, представит проект, где продемонстрирует тротуары, которые вырабатывают электроэнергию от ходьбы пешеходов. Вторая команда из Фрязина разработала проект по очистке солнечных панелей — учащиеся собрали дрон, который чистит загрязненные солнечные панели.

«Мы пришли к этой идее, потому что, например, поля с солнечными панелями могут быть в несколько гектаров и даже огромной бригаде их сложно почистить, это очень трудоемкий процесс. Во-первых, это невыгодно, во-вторых, слишком много сил человеческих уходит и лучше сделать эту работу автономной», — рассказала капитан команды Маргарита Бородько.

«Тема чистой энергии, возобновляемых источников энергии на сегодняшний день актуальна во всем мире. Секрета ни для кого нет, что угля, нефти, газа большие запасы на нашей планете, но они не бесконечны и нельзя сегодня их потреблять со слепой уверенностью, что через сто лет все будет точно также», — сказал педагог по робототехнике и 3D-моделированию Николай Бородько.

Команда младшей школьной категории «Лига Исследований» (6-9 лет) также представит на конкурсе проект, связанный с электроэнергией. Учащиеся разработали детскую площадку, от игры на которой будет вырабатываться и сохраняться энергия.

«Робототехника — это комплексная дисциплина. Она дает первоначальное понимание механики, алгоритмики, основ программирования. Ребята учатся работать в команде и рассказывать про то, что они сделали», — сказала педагог-организатор, преподаватель робототехники Мария Бредихина.

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