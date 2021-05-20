Несколько домов в Лобне оказались без света и воды из-за застройщика «ПИК». В дело вмешалась администрация

В Лобне жители четырех домов на Свободном проезде пожаловались, что из-за аварии на подстанции у них второй день нет электричества и воды. В дело вмешалась администрация Лобни — и жителям вернули свет и воду. Работы еще ведутся.

«У них есть и свет, и вода холодная. Там аварию устраняют пока, и они на генераторе. Пока лифт какое-то время работать не будет, но пока самое необходимое — свет и вода — у них есть», — заявили в пресс-службе мэрии Лобни.

Управляющая компания «ПИК-Комфорт» сообщила, что из-за аварии были приняты меры по обеспечению подачи электроэнергии по временной схеме от дизель-генераторов. Проводятся восстановительные работы. На период ремонта во избежание выхода генераторов из строя жителей призвали не использовать технику с высоким уровнем потребления.

В Минэнерго Подмосковья сообщили «360», что Свободный проезд в Лобне питается от трансформаторной подстанции на балансе застройщика, который проходит процедуру банкротства. Произошло короткое замыкание, в результате было прервано энергоснабжение четырех многоквартирных домов. Администрация города приняла решение о подключении дизельной электростанции. В утренние часы подача света была прервана из-за ее замены. Сейчас дома питаются от генераторов, кроме лифтов.

«Поскольку застройщик, обслуживающий поврежденное электрооборудование, не выполнил свои обязательства перед жителями и не смог оперативно произвести ремонт, 20 мая администрация Лобни обратилась за помощью в проведении ремонтно-восстановительных работ в ПАО „Россети Московский регион“. После завершения ремонтных работ электроснабжение потребителей будет восстановлено по нормальной схеме», — сообщили в ведомстве.

Виновником отключения света стала ООО «ТрансИнвестЭлектро» Чтобы избежать повторения подобных ситуаций в будущем, обсуждается вопрос о передаче электрооборудования на баланс «Россети Московский регион».