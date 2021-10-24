Несколько домов Подольска временно останутся без света 26 октября

Электричество отключат на несколько часов в некоторых частных домах микрорайона Климовск городского округа Подольск 26 октября. В это время будут проводить плановые работы.

Об этом сообщили в группе «Территориальное управление „Климовск“» в соцсети «ВКонтакте».

По информации Подольского ПО Домодедовского филиала АО «Мособлэнерго», 26 октября в связи с плановыми работами на подстанции в ряде домов частного сектора не будет света с 09:00 до 13:00. Речь идет про домовладения по адресам:

улица Чехова;

улица Толстого;

улица Суворова;

улица Островского;

улица Разина;

улица Пугачева;

улица Кольцевая;

улица Международная;

Курчатовский переулок;

Фадеевский переулок;

Рыбный переулок;

1-й и 2-й Цветочный переулок;

Ленинградский переулок;

Спартаковский переулок;

Крымский переулок;

Зеленый проезд;

СНТ «Семья».

Ранее управляющая компания из Подольска полностью устранила нарушения в содержании внутридомового газового оборудования. Их нашли во время проверки Госжилинспекции по 18 адресам. Дело в том, что УК вовремя не провела диагностику системы — ее надо делать каждые 30 лет. В результате обследование оборудования прошло по предписанию Госжилинспекции. После этого оборудование в 18 домах допустили к эксплуатации еще на пять лет.