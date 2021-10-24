Несколько домов Подольска временно останутся без света 26 октября
Свет временно отключат в нескольких частных домах микрорайона Климовск городского округа Подольск 26 октября
Электричество отключат на несколько часов в некоторых частных домах микрорайона Климовск городского округа Подольск 26 октября. В это время будут проводить плановые работы.
Об этом сообщили в группе «Территориальное управление „Климовск“» в соцсети «ВКонтакте».
По информации Подольского ПО Домодедовского филиала АО «Мособлэнерго», 26 октября в связи с плановыми работами на подстанции в ряде домов частного сектора не будет света с 09:00 до 13:00. Речь идет про домовладения по адресам:
- улица Чехова;
- улица Толстого;
- улица Суворова;
- улица Островского;
- улица Разина;
- улица Пугачева;
- улица Кольцевая;
- улица Международная;
- Курчатовский переулок;
- Фадеевский переулок;
- Рыбный переулок;
- 1-й и 2-й Цветочный переулок;
- Ленинградский переулок;
- Спартаковский переулок;
- Крымский переулок;
- Зеленый проезд;
- СНТ «Семья».
Ранее управляющая компания из Подольска полностью устранила нарушения в содержании внутридомового газового оборудования. Их нашли во время проверки Госжилинспекции по 18 адресам. Дело в том, что УК вовремя не провела диагностику системы — ее надо делать каждые 30 лет. В результате обследование оборудования прошло по предписанию Госжилинспекции. После этого оборудование в 18 домах допустили к эксплуатации еще на пять лет.