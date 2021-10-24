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    24 октября 2021, 14:32

    Несколько домов Подольска временно останутся без света 26 октября

    Свет временно отключат в нескольких частных домах микрорайона Климовск городского округа Подольск 26 октября

    Нина Петлинова

    Электричество отключат на несколько часов в некоторых частных домах микрорайона Климовск городского округа Подольск 26 октября. В это время будут проводить плановые работы.

    Несколько домов Подольска временно останутся без света 26 октября

    Об этом сообщили в группе «Территориальное управление „Климовск“» в соцсети «ВКонтакте».

    По информации Подольского ПО Домодедовского филиала АО «Мособлэнерго», 26 октября в связи с плановыми работами на подстанции в ряде домов частного сектора не будет света с 09:00 до 13:00. Речь идет про домовладения по адресам:

    • улица Чехова;
    • улица Толстого;
    • улица Суворова;
    • улица Островского;
    • улица Разина;
    • улица Пугачева;
    • улица Кольцевая;
    • улица Международная;
    • Курчатовский переулок;
    • Фадеевский переулок;
    • Рыбный переулок;
    • 1-й и 2-й Цветочный переулок;
    • Ленинградский переулок;
    • Спартаковский переулок;
    • Крымский переулок;
    • Зеленый проезд;
    • СНТ «Семья».

    Ранее управляющая компания из Подольска полностью устранила нарушения в содержании внутридомового газового оборудования. Их нашли во время проверки Госжилинспекции по 18 адресам. Дело в том, что УК вовремя не провела диагностику системы — ее надо делать каждые 30 лет. В результате обследование оборудования прошло по предписанию Госжилинспекции. После этого оборудование в 18 домах допустили к эксплуатации еще на пять лет.