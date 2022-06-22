Несколько десятков жителей Подмосковья обратились за выкупом земли под личное подсобное хозяйство

Жители Подмосковья могут выкупить землю, арендованную под ведение личного подсобного хозяйства, без торгов. Возможностью пожелали воспользоваться уже несколько десятков человек.

Стать собственников могут те, кто арендовал у государства землю под ЛПХ, садоводство и огород. Постановление было принято Правительством РФ в апреле. Глава Минимущества Подмосковья Наталья Адигамова рассказала, что уже в первый месяц за этим обратились несколько десятков граждан.

«В первый месяц за выкупом земли по упрощённым правилам обратились уже несколько десятков граждан. Мера эта временная. Безусловно, есть ограничения, но их всего два: земля должна находиться в аренде и не должно быть никаких нарушений, связанных с использованием участка в рамках земельного надзора. Будут выявлены нарушения — в выкупе откажут», — объяснила Адигамова.

Обратиться за получением услуги можно через портал Госуслуг, заявку рассмотрят в течение 15 дней. Выкупить можно только земли, арендованные у государства или муниципалитетов.