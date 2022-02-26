Несколько «автохамов» освободили проезд к контейнерным площадкам Красногорска до приезда эвакуатора

Пилотный проект по перемещению автомобилей, мешающих проезду мусоровоза к контейнерным площадкам, продолжает развиваться на территории Подмосковья. В этот раз проезд к контейнерным площадкам освободили на территории Красногорска, сообщила пресс-служба Главного управления содержания территорий Подмосковья.

В городе провели рейд по улице Головкина и по Ильинскому бульвару. В ходе мероприятий сотрудники ведомства принудительно переместили от контейнерных площадок два автомобиля. При виде эвакуаторов еще пять водителей поспешили убрать свои транспортные средства с дороги.

Для того чтобы обеспечить беспрепятственный проезд к контейнерным площадкам, в Красногорске до конца второго квартала 2022 года рассматривается вопрос о том, чтобы установить возле контейнерных площадок бетонные полусферы.