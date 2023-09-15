Подмосковье 15 сентября 2023, 12:48 «Несем ответственность перед жителями». Игорь Брынцалов — о новом составе правительства Подмосковья Игорь Брынцалов отметил важность командной работы правительства Подмосковья Пресс-служба Московской областной думы

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Новый состав правительства Подмосковья объявили в Мособлдуме. Важность командной и доверительной работы для обеспечения перемен отметил председатель ведомства Игорь Брынцалов.

По словам Брынцалова, для развития региона важно сохранять партнерские и доверительные отношения с правительством. Это позволит обеспечить заметные изменения в городах.

Только единой командой, действуя сообща и находя компромиссы, мы сможем осуществить все те наказы, которые собраны как депутатами в ходе избирательной кампании 2021 года, так и губернатором в ходе прошедших выборов. Игорь Брынцалов

Он отметил, что регион продолжит активную работу, чтобы создать комфортные условия для жизни: иметь рядом с домом образовательные учреждения, поликлинику и возможность получать меры поддержки.

Ранее о новом составе правительства рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что это его большая команда, и поблагодарил каждого за участие в развитии региона.

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