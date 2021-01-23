«Несем благо жителям нашего города»: подмосковные дворники рассказали о работе в снегопады
Марина Свиридова — коренная жительница Чехова. Она очень любит родной город. Второй год работает в парке — большом и связанном с именем поэта Александра Пушкина.
«Считаю, что я сейчас на своем месте. Привожу в порядок наш городской парк», — призналась она.
Самое сложное для нее — работать в дождливую, сырую погоду. Промокают ноги, она чувствует себя некомфортно, хочется согреться, поэтому мысли уже совсем не о работе.
«Зимой снег, потом наледь — это наш бич, стоит быстро его не почистить, образовывается вот такая корка. И ее надо или счищать, отбивать, вот это самое трудное, затратное занятие», — рассказала Свиридова.
Хорошее настроение крайне важно для работы дворника, не сомневается женщина.
Станислав Решетников второй год работает в парке, ему 49 лет.
«Я могу себя считать героем, нам все благодарны. Нас все уважают, в парке работаем, все здороваются: „О, спасибо, как у вас чисто“. Некоторые даже приносят летом яблоки», — рассказал он.
Когда снегопад сильный, работать тяжело. Тем не менее справляется — задание нужно выполнять.
«Самое сложное — снег мешает, он опять падает, а потом приходишь после обеда, опять начинаешь. И вот так целый день, чистишь, чистишь, он падает и падает — самое тяжелое», — поделился Решетников.
При сильном снегопаде порой приходится выходить на работу не в 06:00, а в 05:00. А потом еще иногда задерживаются.
Как трудятся дворники при обледенении? Машут скребком в течение часа, потом 10 минут отдыхают, опять час машут и 10 минут отдыхают.
Сергей в свои 45 лет второй год работает дворником.
«Да здесь нет легкого, все помаленьку тяжело», — признался он.
Ему нравится постоянно проводить время на свежем воздухе. Мужчина 17 лет проработал в химической промышленности — в гари, грязи, саже. А сейчас он трудится на свежем воздухе, среди белого снега.
Марина встает на работу в 05:00.
«Мы несем благо жителям нашего города. Содержим его в чистоте и комфорте, поскольку это самое главное. Всем-всем нужен комфорт. И чистота в городе. Мы дарим благо нашим жителям, а они нас за это благодарят», — рассказал он.
Заканчивает дворник свой рабочий день поздно вечером.