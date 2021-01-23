«Несем благо жителям нашего города»: подмосковные дворники рассказали о работе в снегопады

Дворники из Московской области поделились своими жизненными историями. Они всегда держат свои участки в чистоте, а в сильные снегопады жители им особо благодарны.

Марина Свиридова — коренная жительница Чехова. Она очень любит родной город. Второй год работает в парке — большом и связанном с именем поэта Александра Пушкина.

«Считаю, что я сейчас на своем месте. Привожу в порядок наш городской парк», — призналась она.

Самое сложное для нее — работать в дождливую, сырую погоду. Промокают ноги, она чувствует себя некомфортно, хочется согреться, поэтому мысли уже совсем не о работе.

«Зимой снег, потом наледь — это наш бич, стоит быстро его не почистить, образовывается вот такая корка. И ее надо или счищать, отбивать, вот это самое трудное, затратное занятие», — рассказала Свиридова.

Хорошее настроение крайне важно для работы дворника, не сомневается женщина.

Станислав Решетников второй год работает в парке, ему 49 лет.

«Я могу себя считать героем, нам все благодарны. Нас все уважают, в парке работаем, все здороваются: „О, спасибо, как у вас чисто“. Некоторые даже приносят летом яблоки», — рассказал он.

Когда снегопад сильный, работать тяжело. Тем не менее справляется — задание нужно выполнять.

«Самое сложное — снег мешает, он опять падает, а потом приходишь после обеда, опять начинаешь. И вот так целый день, чистишь, чистишь, он падает и падает — самое тяжелое», — поделился Решетников.

При сильном снегопаде порой приходится выходить на работу не в 06:00, а в 05:00. А потом еще иногда задерживаются.

Как трудятся дворники при обледенении? Машут скребком в течение часа, потом 10 минут отдыхают, опять час машут и 10 минут отдыхают.

Сергей в свои 45 лет второй год работает дворником.

«Да здесь нет легкого, все помаленьку тяжело», — признался он.

Ему нравится постоянно проводить время на свежем воздухе. Мужчина 17 лет проработал в химической промышленности — в гари, грязи, саже. А сейчас он трудится на свежем воздухе, среди белого снега.

Марина встает на работу в 05:00.

«Мы несем благо жителям нашего города. Содержим его в чистоте и комфорте, поскольку это самое главное. Всем-всем нужен комфорт. И чистота в городе. Мы дарим благо нашим жителям, а они нас за это благодарят», — рассказал он.

Заканчивает дворник свой рабочий день поздно вечером.