Несанкционированный сброс строительных отходов предотвратили в Истре и Люберцах

Сотрудники Главного управления содержания территорий Московской области совместно с Минэкологии и природопользования Подмосковья, а также МВД России провели рейды в городских округах Истра и Люберцы. Специалисты смогли предотвратить несанкционированный сброс 170 кубометров строительных отходов, сообщила руководитель ГУСТ региона Светлана Аипова.

В ходе мероприятий было проверено 39 большегрузных самосвалов, у семи из них отсутствовали необходимые документы для перевозки ОССиГ.

«В отношении нарушителей составлены протоколы об административных нарушениях по ч. 1 ст. 8.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Несколько транспортных средств, на которых осуществлялась незаконная перевозка, изъяты и помещены на штрафную стоянку. В результате действий представителей контрольно-надзорных органов был предотвращен сброс строительного мусора объемом более 170 кубометров», — сообщила руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Подобные рейды по выявлению случаев сброса строительных отходов ГУСТ и Министерство экологии и природопользования Московской области проводят регулярно. В Подмосковье с начала года ликвидировали 71 стихийную свалку строительного мусора общим объемом около 3 тысяч кубометров.

Ранее ГУСТ сообщил, что в регионе выберут создателей самых креативных клумб.