Несанкционированную свалку строительных отходов нашли во Фрязино

На земельном участке во Фрязино обнаружили несанкционированную свалку строительных отходов. Нарушение зафиксировали сотрудники межрайонного отдела инспектирования и проверок Главного управления содержания территорий Московской области совместно с Минэкологии и природопользования региона 8 июня. Помимо строительного мусора на месте нашли покрышки, порубочные остатки и другие отходы.

«Земельный участок принадлежит Администрации города Фрязино. Сейчас коллеги из Минэкологии берут пробу почвы, с которой проведут оценку причинённого ущерба окружающей среде. Если ущерб экологии подтвердится, нарушителей привлекут к административной ответственности по статье 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления», — отметила руководитель ГУСТ области Светлана Аипова.

За подобное правонарушение предполагается штраф в размере 30-50 тысяч рублей для должностных лиц и 100-250 тысяч для юридических. В некоторых случаях виновные обязаны приостановить деятельность на срок до 90 суток.

Аипова подчеркнула, что с начала 2022 года было ликвидировано 53 несанкционированные свалки, общий объем мусора на них составил 1695 кубометров. Для выявления таких нарушений ГУСТ регулярно проводит проверки совместно с Минэкологии региона.