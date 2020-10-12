Энергетики пресекают несанкционированное использование ЛЭП для кабелей связи

Сегодня линии электропередачи связывают даже самые отдаленные места нашей страны, являясь неотъемлемой частью жизни практически каждого человека. Для этого на опорах делают подвесы различных видов волоконно-оптических кабелей. Но участились случаи применения не только по их назначению и не всегда энергетиками — порой линии связи используют в обход закона.

Недавно в Арбитражном суде Московской области вынесли решение о взыскании с «Егорьевской телекоммуникационной компании» средств обогащения за счет использования объектов компании «Россети Московский регион» без договора.

Суд постановил, что в четырех населенных пунктах городского округа Егорьевск: деревнях Михали, Захарово, Селиваниха и Холмы, — провайдер самовольно разместил кабели на 401 опоре воздушных линий. Он несанкционированно использовал в своих целях около 24 километров сетей.

Такое отношение к чужому имуществу усложняет техническое обслуживание воздушных линий специалистами. Это чревато увеличением времени на восстановление электроснабжения в случае возможных аварийных ситуаций.

Однако последствия могут оказаться и более серьезными. Например, причинение вреда жизни и здоровью, имуществу жителей.

История

Первая претензия о несанкционированном размещении линий связи на опорах была отправлена «Егорьевской телекоммуникационной компании» 17 июня прошлого года. Затем последовали другие.

В них предлагалось заключить договор аренды опор и технического обслуживания размещенных на них линий связи или демонтировать это оборудование. Провайдер не отреагировал на обращения энергетиков, и те обратились в Арбитражный суд Подмосковья.

Он постановил взыскать с «Егорьевской телекоммуникационной компании» в пользу организации «Россети Московский регион» 770 980 рублей и обязал в течение 15 дней с даты вступления решения суда в законную силу произвести демонтаж кабелей с опор, принадлежащих сетевой компании.

Закон

Взаимоотношения сторон в части использования имущества регулирует статья 209 Гражданского кодекса России.

Она гласит, что права владения, пользования и распоряжения своим имуществом принадлежат собственнику, который вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону, иным правовым актам, а также не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц.

Использование имущества сетевой организации регламентируют правила недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи, утвержденные постановлением правительства России № 1284 от 29 ноября 2014 года.

Пункт 19 правил № 1284 предусматривает возможность предоставления доступа к инфраструктуре на основании договора, а пункт 28 правил № 1284 — оплату пользования инфраструктурой ее владельцу.

Последний при наличии технологической возможности не вправе отказать в предоставлении доступа к ней обратившемуся пользователю инфраструктуры. Это пункт 18 правил № 1284.

В случае заключения договора между провайдером и сетевой организацией энергетики выберут наиболее удобные точки подвеса ВОЛС для его дальнейшей успешной эксплуатации.

На днях решение Арбитражного суда Московской области в отношении Егорьевской телекоммуникационной компании вступило в законную силу.

В Подмосковье энергетики регулярно в плановом порядке осматривают линии электропередачи. И факт незаконного использования сетей не останется незамеченным.