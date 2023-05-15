15 мая 2023, 14:24
Неравнодушный транспортный инспектор в Подмосковье помог пенсионерке вскопать землю для рассады
В Красногорске один из инспекторов Административно-пассажирской инспекции Московской области встретил на остановке «Вокзальная» одинокую пенсионерку, которая направлялась с дачи. Оказалось, что ей некому было помочь с рассадой. Мужчина предложил помочь женщине с огородом, сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Пенсионерка с радостью согласилась. В выходные инспектор вскопал три сотки земельного участка, после чего пожилая женщина высадила рассаду.
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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил жителей пройти опрос и озвучить пожелания перед традиционным обращением в конце мая.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Красногорск
Пенсионеры
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