Подмосковье 15 мая 2023, 14:24 Неравнодушный транспортный инспектор в Подмосковье помог пенсионерке вскопать землю для рассады Минтранс Подмосковья

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В Красногорске один из инспекторов Административно-пассажирской инспекции Московской области встретил на остановке «Вокзальная» одинокую пенсионерку, которая направлялась с дачи. Оказалось, что ей некому было помочь с рассадой. Мужчина предложил помочь женщине с огородом, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Пенсионерка с радостью согласилась. В выходные инспектор вскопал три сотки земельного участка, после чего пожилая женщина высадила рассаду.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил жителей пройти опрос и озвучить пожелания перед традиционным обращением в конце мая.

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