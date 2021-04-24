Неравнодушие и забота о родной земле. 300 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в субботнике

На сегодняшний масштабный субботник в Подмосковье вышли более 300 тысяч человек. Губернатор области Андрей воробьев поблагодарил каждого, кто вопреки непогоде сделал улицы чище.

В городских округах в субботу было организовано около 800 пунктов выдачи инвентаря. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Московской области.

«Весь апрель в Подмосковье проходили мероприятия по благоустройству. Спасибо всем, кто приводил наши города в порядок после зимы: прибирал улицы, парки и дворы, помогал высаживать деревья и клумбы, красить ограждения и забор», — сказал Воробьев.

Он отдельно поблагодарил каждого, кто сегодня не побоялся непогоды и вышел на областной субботник.

«Я знаю, что многие участвовали с друзьями и близкими, приводили детей. Спасибо за неравнодушие и заботу о нашем любимом Подмосковье!» — добавил губернатор.

В течение месяца во всех муниципалитетах убирали мусор, ремонтировали тротуары, проезды, лавочки, красили ограждения и декоративные заборы, проводили опиловку сухостоя, обустраивали клумбы, высаживали деревья и кустарники. Также приводили в порядок объекты памяти ВОВ, социальной инфраструктуры, торговли и услуг, парки, общественные территории, улицы, дороги, дворы.

Кроме того, сегодня в области заработали более 210 фонтанов. Все они предварительно прошли подготовку. Министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин отметил, что фонтаны являются не только украшением парка, сквера или городской площади, но и важным санитарно-гигиеническим сооружением.