Нептун и Посейдон вернутся на стену бассейна «Архимед» в Дубне в 2020 году

Уникальные полувековые мозаики-витражи с изображением греческих и римских богов восстанавливают в Дубне. Ранее их демонтировали со стен здания бассейна «Архимед». Работы уже почти завершены, хотя мастерам пришлось приложить немало сил, чтобы вернуть им первоначальный вид.

На восстанавливаемом панно уже можно различить очертания лица одного из богов: жесткий профиль, корона — повелитель морей и океанов выглядит грозно. Первая мозаика выполнена в красной гамме.

Руководитель управления социальной инфраструктуры ОИЯИ Андрей Тамонов рассказал, что оба панно практически идентичны, и отличаются только цветовой раскраской мозаичного стекла и тем, что одна из фигур держит в руках трезубец, а другая — копье.

Изображениям богов более 50 лет. Одно сняли на реставрацию в прошлом году, вторая мозаика полностью утрачена. Так что и римского бога, и греческого восстанавливают почти с нуля.

Источник фото: телеканал «360»

Директор бассейна «Архимед» Владимир Ломакин пояснил, что восстановление идет по фотографиям и чертежам. «Я всегда считал, что это — Нептуны, но говорят, что один — Нептун, другой — Посейдон. Пусть так и будет, пусть будет очередная легенда в Дубне», — добавил интриги Владимир Ломакин.

Мозаика одновременно является витражом и состоит из трех слоев. На металлическую конструкцию крепятся цветные элементы, каждый из которых изготовлен из тяжелого толстого литого стекла. Общий вес панно составляет около полутора тонн. Мастера говорят, что к завершению проекта им удастся заодно подкачать бицепсы.

«Часов пять, максимум, покидаешь эти стекла пятикилограммовые, и уже можно идти пить специальное питание спортивное для тяжелоатлетов. Модули в этой мозаике, стекла есть и по семь килограммов», — поделился художник Михаил Поляков.

Диаметр круглой мозаики — около четырех метров, она состоит из почти 200 элементов. Чтобы изготовить утраченные детали качественно, надо соблюсти множество условий. Для этого искали специального мастера.

Михаил Поляков объясняет, что для стекол такой толщины нужны огромные печи и соответствующая температура. «Плюс — технология должна быть такая, чтобы оно все не потрескалось. Ребята плавили, прошло несколько дней — и некоторые потрескались. Пришлось все делать заново», — рассказал художник.

Чтобы создавался видимый эффект свечения, один из уровней витража-мозаики состоит из зеркальных вогнутых площадок. Ученица мозаичной мастерской Наталья Янович крепит на них осколки зеркала, который служат отражателем.

Источник фото: телеканал «360»

«Участие в этом проекте — уникальный шанс. Это реставрация. Такого шанса больше может не представиться. Я очень рада участвовать, помогать нашей мозаичной мастерской. И вообще, мозаика была моей мечтой», — призналась Наталья Янович.

Второе панно ждет своей очереди — каркас для него уже собран. Проект дорогостоящий и трудозатратный, он длится уже почти год. Вернуть водных покровителей наукограда на место планируется весной 2020 года.