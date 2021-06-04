Подмосковные предприятие достойно пережили локдаун и пандемию. Открылись новые производства, выросли онлайн-продажи. Об этом «360» на ПМЭФ рассказал заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.

Об экономике новой реальности

«Был непростым 2020-й год, очень много поменялось, возникли новые условия, кризис. Но он всегда несет в себе новые возможности. Одни отрасли пострадали и с трудом его пережили. Но возникают и другие возможности. Мы наблюдали, как с нуля буквально даже не за месяц, а за недели были построены бизнесы, которые начали производить СИЗы, маски и прочее», — сказал Духин.

Он отметил, что сначала таким предприятиям удалось поработать на каком-то этапе со сверхприбылями. Потом маски стали фактически «дрожжевым товаром». Но возникли новые производства того, что импортировалось.

«За этим они потянут за собой, например, производство полотна, которая нужна для масок. То есть есть какой-то позитивный эффект. Мы увидели, что тяжело было малому бизнесу, тяжело было сфере услуг. Тяжело было ресторанам», — рассказал зампредседателя.

Однако торговля, если не брать те два месяца, когда был локдаун и ТЦ были закрыты, выросла и показала хорошие цифры. Как онлайн, так и офлайн.

«У Wildberries или Ozon вообще сумасшедший рост. И здесь на форуме мы с ними говорили о том, что они будут создавать новую инфраструктуру в Подмосковье. Они будут создавать и логистические центры, или ОРЦ, оптово-распределительные центры, как они это называют. И то и другое они будут на нашей территории строить», — добавил собеседник «360».

Кроме того, у Ozon есть еще проект реализации дарксторов на территории Подмосковья. В эти магазины нельзя прийти, но можно использовать их для быстрой доставки товаров первой необходимости в течение 10-20 минут, максимум часа.

Что касается Wildberries, то они начали тестировать доставку скоропортящихся продуктов.

«Возможно, мы запустим опытную зону в области, где такая доставка начнется. И мы их попросим поставить туда в первую очередь подмосковных производителей и сформируем такую отдельную товарную категорию из свежих продуктов, в том числе фермерских которые будут доступны к заказу», — поделился Духин.

Он подчеркнул, что фермеры и большие торговые сети — столкновение очень разных систем. У фермеров многое делается руками, а у торговой сети огромная и сложная логистика, большие склады, много грузовиков, десятками и сотни торговых точек. Фермер хочет попасть на полку магазина, но ему сложно выполнить все условия, которые ставит торговая сеть.

«Мы, кстати, постоянно ведем эти разговоры и пытаемся подмосковных производителей в этой коммуникации с сетями защищать. Лоббируем их и добиваемся того, чтобы подмосковных товаров было больше — в этом наш естественный интерес. Мы хотим, чтобы то, что у нас производится здесь же и потреблялось», — подчеркнул собеседник.

При этом маркетплейсам легче настроить свою систему так, чтобы фермер мог с ней взаимодействовать — и они в этом заинтересованы. По словам представителей маркетплейсов, на развитых рынках примерно 6% всех компаний продают что-нибудь через цифровые площадки. В России только 1%. Это значит, что экономике есть, куда расти.

Не только фермеры, но и другие производители могут не открывать свой магазин, в просто зайти на площадки Wildberries или Ozon. Для этого, по мнению Духина, нужно правильно себя позиционировать, хорошо представлять продукцию, писать понятное описание и делать привлекательные фотографии.

«Вот с этим часто у бизнеса возникают проблемы. Мы сейчас тоже будем думать, как с этим помочь. И плюс мы запустили меру поддержки, когда мы будем компенсировать собственно ту комиссию, которые электронные площадки берут с малого бизнеса. Мы тем самым облегчаем вход туда», — заявил зампредседателя.

«Сырная долина» и фермеры

Духин отметил, что появление «Сырной долины» не помешает подмосковным фермерам. Потому что эти вещи друг друга взаимодополняют друг друга. На этом рынке возможно очень большое разнообразие продукции. Есть премиальные сорта, есть массовые сорта, есть твердые сыры, мягкие сыры. Известно, что во Франции только официально зарегистрированных сортов сыра более 500.

«Все будут развиваться, искать свою нишу, своего покупателя — это естественный процесс. Мы уже сейчас, в феврале этого года, заняли первое место в стране по производству сыра. Обошли, наконец, наших коллег и друзей из Алтайского края. По итогам года мы удержим это место. Мы будем расти и дальше. Если говорить о „Сырной долине“ — там свободного места нет. Вся земля поделена инвесторами», — пояснил Духин.

Губернатор Андрей Воробьев дал поручение задуматься о второй очереди, куда пойдет следующая когорта инвесторов. И пригласить туда всех крупных международных игроков, которые работают в этой сфере на глобальном рынке.

Об инвесторах

«У нас очень разнообразная экономика. Проще сказать, чего у нас нет. У нас нет сырьевых ресурсов, у нас нет нефти, газа. Мы не Тюмень, не Ямал. Но четверть нашей экономики — торговля. Другая четверть — обрабатывающая промышленность. И очень большая доля — все, что связано с логистикой и транспортом», — сказал Духин.

Он отметил, что три эти сферы будут продолжать развиваться. Но есть и другие отрасли. Например, производство автомобилей. Также в области бурно растет фармацевтическая отрасль. По предварительным данным, 1/5 всей фармпродукции в России производится в Подмосковье.

Раньше в Подмосковье производили только таблетки, а сейчас многие предлагают запускать производство фармсубстанций. То есть того, из чего делают таблетки. Тогда появятся новые рабочие места, отметил Духин.

О влиянии геополитики на инвесторов

«Нам кажется, что, конечно, повлияла [геополитическая обстановка]. Невозможно это не учитывать, невозможно делать вид, что этого нет. Но те, кто с российским рынком знакомы хорошо, понимают, что здесь есть прибыли, есть возможности для роста такие, каких нет в других странах, потому что это развивающийся рынок, где многие ниши не заняты», — сказал Духин.

Он отметил, что коммуникаций с иностранным бизнесом стало только больше. Например, в «Макдоналдсе» сообщили, что в Подмосковье у них размещены 130 ресторанов. Планируются открыть еще 70-75.