Неприжившиеся сеянцы заменили новыми в лесах Подмосковья | 360°

Подмосковье 06 октября 2022, 14:27 Поделиться Telegram

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Viber Неприжившиеся сеянцы заменили новыми в лесах Подмосковья

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Дополнение лесных культур завершают в Подмосковье. В ходе работ проверяют приживаемость сеянцев, и заменяют те из них, которые не смогли адаптироваться к новым условиям. Об этом рассказали в Комлесхозе региона.

Как сообщил зампред правительства региона Георгий Филимонов, работы уже провели на 94% от плановой площади. Это свыше двух тысяч гектаров леса.

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«Работы выполняются как силами подведомственного Комитету лесного хозяйства „Центресхозом“ в рамках госзадания, так и силами подрядчиков в рамках госконтрактов. Обязательства по госзаданию выполнены полностью на площади 384,65 гектара, по государственным контрактам работы будут завершены до конца октября», — добавил он.

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Лесные культуры адаптируются к новым условиям первые два года. Часть из них погибает, поэтому проводят замену на новые сеянцы. По госзаданию эти работы уже провели в Ногинском, Бородинском, Орехово-Зуевском. Подольском и Талдомском лесничествах.

Глава Комлесхоза Олег Баженов отметил, что приживаемость лесных культур в регионе составляет более 90%.

«После осенней инвентаризации определяется необходимость дополнения — посадки новых сеянцев на место погибших растений для восстановления оптимальной густоты леса. При дополнении мы высаживаем те же породы, из которых культуры были созданы первоначально», — подчеркнул он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

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