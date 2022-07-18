МинЖКХ Подмосковья проверило деятельность очистных сооружений в Звенигороде. Жители ранее пожаловались на неприятный запах сточных вод, сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Обследование было проведено 14 июля.

«Мы понимаем, что на этих очистных проводилась недостаточная работа по контролю стоков абонентов, и видим, что нарушена работа биологической части очистных сооружений. При этом необходимо отметить, что вся технология здесь соблюдается полностью, не считая работы активного ила», — сказал первый замминистра ЖКХ региона Сергей Черепанов.

Сейчас запах удалось купировать при помощи различных методов и реагентов. Теперь необходимо осуществить утилизацию ила и усилить обработку реагентом 100% стоков, рассказали в ведомстве.

На очистные сооружения завезут дополнительный реагент для его добавления в стоки на всех этапах их очистки. Подрядные организации вскоре приступят к работам на иловых площадках.

Для местных жителей была организована экскурсия по очистным сооружениям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.