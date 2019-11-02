Неприятного запаха не будет. Очистные сооружения модернизируют в Щелкове

В городском округе Щелково завершается подготовка к началу реконструкции межрайонных очистных сооружений. Масштабный объект ждет глобальная реконструкция. До старта работ остались считанные недели. Подробности модернизации со специалистами на месте обсудил исполняющий обязанности министра ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Работающие еще по советскому проекту, межрайонные очистные сооружения запустили более полувека назад. Сегодня нагрузка на объект колоссальная — он обслуживает пять муниципалитетов и нуждается в модернизации. Вскоре этот процесс начнется. Реконструкция займет чуть более трех лет. После этого предприятие в сутки сможет перерабатывать объем воды, который поместится примерно в 150 олимпийских бассейнов.

«Планируемая мощность — 400 тысяч кубов в сутки — является одним из самых больших объектов не только в Московской области, но и на всей территории Российской Федерации. На сегодняшний день совместно с группой проектировщиков ИКС мы разработали проект реконструкции, который будет осуществляться в несколько этапов, конкретно в три этапа», — сказал Антон Велиховский, и. о. министра ЖКХ Московской области.

Примечательно, что модернизация будет проводиться без остановки текущей деятельности предприятия. Проект реконструкции выдержал все экспертизы и получил необходимые согласования. Значительно повысится его экологическая безопасность.

Источник фото: телеканал «360»

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«В данном случае, будут вообще закрыты все, так скажем, процессы очистки сточных вод. Уже зоны испарения как таковой не будет практически. Буквально, может быть, отдельные моменты. Но это уже в десятки раз все меньше того, что происходило до этого», — сказал Александр Цыварев, генеральный директор МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский водоканал».

Очистные сооружения — довольно специфичное предприятие. Не секрет, что жители окрестных территорий могли ощущать неприятный запах от соседства с этим объектом. Но подмосковное министерство ЖКХ уверяет: повторение таких ситуаций исключено. За состоянием воздуха наблюдают специалисты.

«Есть специальная лаборатория сертифицированная, которая осуществляет в рамках своих полномочий пробы, заборы. И мы в ежедневном режиме осуществляем мониторинг экологической обстановки», — сказал Антон Велиховский, и. о. министра ЖКХ Московской области.

Щлковские очистные сооружения будут модернизованы в рамках национального проекта «Экология». Объект важен для всего Подмосковья. Запланирован большой объем работы, на который потребуется много денег. Реконструкция обойдется в 14 миллиардов рублей. Средства будут выделены из федерального и областного бюджетов.