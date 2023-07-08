Подмосковье 08 июля 2023, 00:09 Непогода оставила без света четырех населенных пункта городского округа Коломна Глава городского округа Коломна Александр Гречищев сообщил о подтоплении 23 домов Пресс-служба МЧС

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Пришедшие в городской округ Коломна гроза и сильный ветер оставили без электричества четыре населенных пункта и затопили 23 дома. Об этом сообщил глава муниципалитета Александр Гречищев.

Он подтвердил, что в результате непогоды пострадала одна местная жительница. По его словам, она получила ожоги стоп из-за удара молнии. Ей оказали помощь в местной Центральной районной больнице. Врачи оценили ее состояние как удовлетворительное.

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Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин заявил, что все аварийные бригады электриков работают в режиме повышенной готовности. Кроме того, в округ направили машины для перекачивания воды.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в своем Telegram-канале сообщило, что ливни в Коломне затопили три улицы и площадь возле железнодорожной станции «Голутвин». На месте работают 58 человек и 22 единицы техники. Также подтопления после разгула стихии устраняют в городских округах Ступино и Красногорск.

В ведомстве попросили водителей соблюдать правила дорожного движения и не ускоряться при поездке по мокрой дороге.

Ранее глава городского округа Коломна попросил жителей оставаться дома, пока стихия не уляжется, а при необходимости вызывать спасателей через единую диспетчерскую службу 112.