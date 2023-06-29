29 июня 2023, 17:19
Непогода не вызвала крупных сбоев электроснабжения в Подмосковье
В Московской области прошел ливень. Непогода не привела к массовым отключениям света в регионе, сообщили в министерстве энергетики.
Кратковременные отключения были в Раменском, Одинцове, Рузе и Красногорске. Неполадки оперативно устранили.
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Специалисты наладят подачу электричества на незначительных обесточенных участках в Красногорске и Раменском. Там живут около 600 человек.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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