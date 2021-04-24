В Лосино-Петровском прошел общеобластной субботник. Жители вышли на уборку, несмотря на непогоду. Люди запустили рыбу в реку Звероножку, а водолазы очистили дно от мусора.

Рыбу толстолобик в народе прозвали санитаром прудов. По словам специалистов, она способна очистить мутную, зацветшую воду не хуже магазинных фильтров, съедая лишнюю растительность. Рыба обладает повышенной жизнестойкостью и хорошо переносит низкие температуры.

«Она очищает озера, пруды. Все чистит. Если сюда еще белого амура запустить, то вообще будет хорошо», — рассказал водитель-экспедитор Кармановского рыбхоза Юрий Кэпэцинэ.

Более 100 особей весом от одного до двух килограммов выпустили в реку Звероножку. Делали это местные жители. Все пытались сфотографироваться с рыбой и отпустить ее в водоем. Особенную радость это доставило детям.

После водолазы приступили к очистке дна. Буквально за час они собрали десятки килограммов мусора: бутылки, пластик, шины, рыболовные снасти и многое другое. Все это годами копилось на дне Звероножки.

Глава городского округа Иван Курданин поделился своими впечатлениями от субботника.

«Настроение прекрасное. Ощущения только самые положительные. На дне, помимо мусора, встречаются раки, рыба есть. Так что река живет, река будет чистая», — сказал Курданин.

На берегу Звероножки расположен городской парк, в котором сейчас завершают реконструкцию и благоустройство. Лосинопетровцы ждут возрождения некогда популярной зоны отдыха. Настрой жителей поддержал замминистра социального развития Подмосковья Александр Шустров.

«Жители все равно собрались, все равно они любят свой город, несмотря на такие неблагоприятные условия. И все равно они надеются, что здесь все будет до конца доделано, благоустроено. И уже в сезон это будет новое место притяжения, в том числе и для наших мероприятий социального блока», — сказал он.

Дождливая погода не испортила настроение участников. Для профессиональных водолазов это была очередная тренировка, а для обычных граждан — полезный семейный отдых.